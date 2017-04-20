Ödemiş'te "Mobil Ketem" Projesi

Ödemiş ilçesinde, Mobil Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Projesi tanıtıldı.



İzmir Valiliğinin destek ve himayesinde, Vali Erol Ayyıldız'ın eşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın koordinasyonunda İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yürütülen Mobil KETEM Projesi'nin tanıtımı Ödemiş Kültür Merkezi'nde yapıldı.



Dr. Ayyıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, "Toplumumuzda tarama yapılmayan insanımız kalmayana kadar tarama yapmalıyız. Buna ulaşamadığımız zaman İzmir'de ulaştığımız başarının bir anlamı kalmaz. Ülkemizde 175 bin kişi İzmir'de ise 15 bin kişi kanser hastası. Kanserin önlenmesi hususunda çocuklarımız küçük yaşta bilinçlendirilmelidir. Bu konuda İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, rehberlik öğretmenlerimize önemli görevler düşmektedir." diye konuştu.