Ödemiş'te Kadın Portreleri Resim Sergisi

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan ressam Bilter Anı, kadın portrelerinden oluşan resim sergisini Ödemişli sanatseverlerle buluşturdu.



İzmir Büyükşehir Hizmet Binası'nın üst katında açılan sergiye, Ödemişli sanatvereler ilgi gösterdi. Serginin açılış konuşmasını yapan Ödemişli tarihçi ressam Mustafa Ali Kasap, Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözünü hatırlatarak sanatın önemine dikkat çekti. Serginin sahibi Bilter Anı da 1950 Ankara doğumlu bir heykeltıraş olduğunu belirterek, 1980'den sonra resme yöneldiğini söyledi. Çalışmalarına Urla'da devam ettirdiğini belirten sanatçı Anı, ilk kişisel sergisini 1966 yılında Ankara'da bulunan Akbank Sanat Galerisi'nde açtığını belirterek bugüne kadar 70'e yakın resim sergisi açtığını ifade etti. Yedi tanesi yurt dışında olmak üzere 70'e yakın sergi açtığını ifade eden Anı, Ege Üniversitesi Arkeoege Kültürel Miras Topluluğu ile Türkiye'de ilk defa cami, han, hamam ve saray duvarlarına yapılmış olan serçe saraylarını taş ile kalıcılaştırdığını söyledi.



Ödemiş'teki serginin konusunun kadın portreleri olduğunu belirten Anı, kadınların her geçen gün ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü ve horlandığını belirterek, portrelerle bir duyarlılık oluşturmak istediğini söyledi. Sergi 20 gün boyunca Ödemişli sanatseverlerin ilgisine sunulacak. - İZMİR