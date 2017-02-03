Ödemiş'te Hırsızlık Operasyonu

Ödemiş ilçesinde tekel büfelerinden sigara, alkollü içki ve para çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.



Ödemiş ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı tarihte tekel büfelerinden yaklaşık 15 bin lira değerinde sigara, alkollü içki ile para çaldığı iddiasıyla aranan S.A. (24) ve S.E. (20) hırsızlık amacıyla girdikleri Akıncılar Mahallesi Zafer Caddesindeki büfede 2 çuval sigara ile yakaladı.



Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.