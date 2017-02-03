Ödemiş ilçesinde tekel büfelerinden sigara, alkollü içki ve para çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Ödemiş ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı tarihte tekel büfelerinden yaklaşık 15 bin lira değerinde sigara, alkollü içki ile para çaldığı iddiasıyla aranan S.A. (24) ve S.E. (20) hırsızlık amacıyla girdikleri Akıncılar Mahallesi Zafer Caddesindeki büfede 2 çuval sigara ile yakaladı.
Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ödemiş'te Hırsızlık Operasyonu
Ödemiş ilçesinde tekel büfelerinden sigara, alkollü içki ve para çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Ödemiş ilçesinde tekel büfelerinden sigara, alkollü içki ve para çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı.