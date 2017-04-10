Ödemiş'te 'Hayır' Pankartlarına Saldırı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, CHP İlçe Örgütü tarafından asılan yaklaşık 50 banner ve pankarta gece yarısı yırtılarak zarar verildi. Saldırıyı öğrenen CHP Ödemiş İlçe Başkanı Nazan Dönmez, saldırının büyük bir tahammülsüzlük olduğunu belirterek, emniyet müdürlüğüne suç duyurusunda bulundu.



Ödemiş ilçesinde, referandum hazırlıkları kapsamında CHP İlçe Örgütü tarafından kentin cadde ve sokaklarına banner ve pankartlar asıldı. 'Hayır' pankartlarına, gece saatlerinde ise kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Saldırıda, banner ve pankartlar zarar gördü. CHP Ödemiş İlçe Başkanı Nazan Dönmez, olayı öğrenir öğrenmez suç duyusunda bulundu. Dönmez, şöyle konuştu:



"Gece saat 01.00 sıralarında kontrol ettik. Hepsi yerinde ve sağlamdı. Saldırganların gece yarısı tüm ilçeyi dolaşarak bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini tahmin ediyoruz. Pankartların asıldıkları yerlerde bu şekilde durmaları sağlayacağız. Yapanlar yaptıkları ile utansınlar." - İZMİR