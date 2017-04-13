Ödemiş'te Emekli Öğretmenlerden Referandum Söyleşisi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, anayasa referandum u öncesinde 20 gündür bir araya gelen emekli öğretmenler, mahalleleri tek tek dolaşarak referandum maddelerini anlattı.



Ödemiş ilçesinde, herhangi bir parti ya da kuruma bağlı olmadan bir araya gelen öğretmenler, pazar günü yapılacak anayasa değişiklik referandum unu hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Mahalle mahalle dolaşan emekli öğretmenler, paketin maddelerini değinerek, söyleşi yaptı.



Emekli öğretmen Ömer Akşahan, 20 gündür ziyaretler yaptıklarını ifade ederek, "Sürdürdüğümüz kahve toplantılarında vatandaşların ilgisi olumlu idi. Birçoğu oyunun rengini belli etmişti; ama biz yine de dilimizin döndüğünce maddelerle ilgili söyleşilerde bulunduk. Şimdi mahalle olan eski beldeleri ve bunlara bağlı köylere yönelik yaptığımız ziyaretler sırasında yeni dostluklar oluşturduk. Vatandaşlarımızın maddelerle neyin getirilmek istendiği konusunda karşılıklı görüş alışverişlerimiz oldu. Biz, dünyada en geçerli sistem olan parlamenter demokrasimizin devam etmesi gerektiğini varsa aksak yönlerinin meclisteki partilerin bir araya gelip düzeltme yolunu seçmeleri gerektiğini belirttik. Başkanlık sistemi ile yönetilen ülkelerin durumunu kıyasladık" dedi. - İZMİR