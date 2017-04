Ödemiş'te Bakla ve Bezelye Vakti

İzmir'in Ödemiş ilçesinin bakla ve bezelye üretimi ile ünlü mahallesi Kaymakçı'da hasat sezonu başlarken, baklanın toptan kilo fiyatı 2 liradan, bezelyenin ise 3 liradan alıcı buldu.



Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesinde, yoğun şekilde üretimi yapılan bakla ve bezelye hasadı için hasret sona erdi. Hasada başlayan üreticiler, bu yıl mevsimin ılıman geçmesi nedeniyle hasat sezonunun geciktiğini belirtti. Baklanın toptan kilo fiyatı 2 liradan alıcı bulurken, bezelye ise kilo fiyatı 3 liradan satıldı.



Üretici Oktay Keklik, yaklaşık 15 günden bu yana hareketli olan hasat sezonunun 1 ay daha devam edeceğini söyledi. Keklik, "Şu an bakla kilosu 2 liradan gidiyor. Bezelyede de fiyat 3 lira. Verim, havanın istikrarsız seyretmesi nedeniyle oldukça düştü. Kaymakçı'ya genellikle İzmir, Balıkesir ve Bursa hallerinden gelip alım yapıyorlar. Şu an için oluşan piyasa maliyetini kurtarıyor ve üreticiyi de mutlu ediyor" dedi.



Kış şartlarının tüm ürünleri etkilediğini vurgulayan Keklik, "Bakla ve bezelyede verim yağışların istikrarsız olması nedeniyle azaldı" şeklinde konuştu. - İZMİR