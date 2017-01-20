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Ödemiş'e Biyogaz Tesisi Yapımı
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Ödemiş'e Biyogaz Tesisi Yapımı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurulacak biyogaz tesisiyle hayvancılık ve tarım atıklarının enerjiye dönüştürüleceği belirtildi.

Ödemiş'e Biyogaz Tesisi Yapımı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurulacak biyogaz tesisiyle hayvancılık ve tarım atıklarının enerjiye dönüştürüleceği belirtildi.

Bozcayaka Mahallesi'nde kurulması planlanan biyogaz tesisiyle ilgili ÇED toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Biyogaz Yatırımları Geliştirme Derneği Başkanı Altan Denizsel, tesisle hayvan dışkıları, tarımsal atıklar ve peynir altı suyunun organik gübreye dönüştürüleceğini, aynı zamanda enerji üretileceğini ifade etti.

Üreticiden toplanacak atık ve hayvan dışkısıyla çalışacak tesisin 4,8 megavat kurulu güce sahip olacağını kaydeden Denizsel, üreticinin projeye katılımının önemli olduğuna dikkat çekti.

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