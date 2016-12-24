Ödemiş'den Haleplilere Yardım Kampanyası

Ödemiş Belediyesi tarafından Halep'ten tahliye edilen kişilere yönelik "Halep'e Bir Yardım Eli de Sen Uzat" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler yola çıktı.



Toplanan yardım malzemelerinin gönderilmesi amacıyla Ödemiş Hükümet Meydanı önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Celil Ateşoğlu, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, "Ne kadar yardım gitse de oradaki acıları sıkıntıları dindirmeye yeteceğini bilemiyoruz. Bir an önce dünyaya bu coğrafyaya barışın gelmesi için dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor." dedi.



Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise STK'lar ile aldıkları ortak karar sonucu yardım kampanyası başlattıklarını dile getirdi.



Kampanya kapsamında ilk yardım tırının gönderilmesinden dolayı katkı sunanlara teşekkür eden Badem, "Başta sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere bireysel olarak da bu tırın dolmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bütün meclis üyelerimiz ayrı ayrı birer duyarlılık gösterdiler. Biz orada insanlık adına orada ihtiyacı olan o masum insanlara ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.



Ödemiş Müftüsü Selahattin Kesti'nin duasının ardından yardım malzemesi Halep'den tahliye edilen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.