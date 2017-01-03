Ödemiş Çağrı Merkezi'nde 250 Kişi Çalışıyor

Ödemiş'in en çok sigortalı çalışanın bulunduğu Çağrı Merkezi, gençlerin umut kapısı oldu.

Ödemiş'teki gençlerin isdihdam edilmesi konusunda ilçede Çağrı Merkezi kurulması için girişimlerde bulunan Belediye Başkanı A.Mahmut Badem, basın mensuplarıyla birlikte Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Güleryüzlü yönetici kadrosu tarafından karşılan Başkan Mahmut Badem ve basın mensupları, Çağrı Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Başkan Mahmut Badem; "2007 yılında Türk Telekom iştiraki olarak kurulan AssisTT, Türkiye genelinde 18 şehirde 24 ayrı lokasyonda hizmet vermektedir. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın desteği ile 2015 yılında ilk kez bir ilçede, Ödemiş'te kurulan Çağrı Merkezi'nde bugün 250 kişi çalışmaktadır. Ödemiş'in en çok sigortalı çalışanın bulunduğu bir merkez. Ödemiş'te böyle bir tesisin kurulması bizim için gurur verici, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Ödemiş Çağrı Merkezi; Türk Telekom Mobil, Tredaş ve Gestaş için tüm Türkiye'ye hizmet vermektedir.

