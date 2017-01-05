Ödemiş Belediyesi'nden baca temizliği uyarısı

Ödemiş Belediyesi, soğuk havaların etkisini arttırması ile birlikte hava kirliliği ve can kayıpları yaşanmaması için vatandaşların bacalarının temizliğini ve sızdırmazlık kontrolleri zamanında yapmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Vatandaşların kalitesiz kömür, kaçak kömür, plastik ve benzeri malzemelerin kullanımı; hava kirliliği, çevre kirliliği ve karbonmonoksit zehirlenmesine sebep olacağından daha dikkatli olması gerekmektedir. Baca temizliği ve kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten belediye yetkilileri, baca kanalları içerisinde oluşan yağ atıkları, ziftler sobanın ya da ocakların yanmasıyla tutuşarak alev alıp, baca yangınlarına neden olduğunu ifade ediyor.