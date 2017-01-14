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Ödemiş Belediye Çalışanları Zübeyde Hanımı ölüm yıl dönümünde unutmadı

Ödemiş Belediye Çalışanları Zübeyde Hanımı ölüm yıl dönümünde unutmadı

Ödemiş Belediye çalışanları Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımı 94. ölüm yıl dönümünde unutmadı.

Ödemiş Belediye Çalışanları Zübeyde Hanımı ölüm yıl dönümünde unutmadı

İzmir'de 14 Ocak 1923 yılında, 66 yaşında hayatını kaybeden Zübeyde Hanım, ölümünün 94. yıl dönümünde Ödemiş Belediyesi'nce unutulmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özbudak, bayan daire müdürleri ve çalışanların katılımıyla 14 Ocak Cumartesi günü Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki büste çelenk konuldu. Katılımcılar; Ödemiş Belediyesi kadınları olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanımı rahmetle andıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı A.Mahmut Badem; "Zübeyde Hanım yalnız Mustafa Kemal Atatürk´ün annesi değil, aynı zaman da Türk milletinin de annesidir. Bizler Zübeyde Hanım´ın evladına, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk´e çok şey borçluyuz. Zübeyde Hanımın şahsında tüm annelerimizi bir kez daha hatırlıyor ve annelerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

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