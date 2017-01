Ödemiş- Balaban Yolu Dereye Döndü

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur sonrası, bölgedeki çay ve derede görülen taşkınla birlikte Balabanlı Mahallesi'nin Tekçınar Mevkii'nde yol sular altında kaldı. Suda mahsur kalan bir otomobildeki 2 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Mahalleli, su tahliye kanallarının zamanla kapandığını, temizlik yapılmadığı için her yağmurda benzer sorun yaşandığını belirtti. Ödemiş'ten geçen Genev Çayı ve ilçeye bağlı Birgi Mahallesi'nde bulunan Avulcuk Deresi, dün sağanak yağmur nedeniyle taştı. Su tahliye kanalları yetersiz kalınca Balabanlı- Ödemiş yolunun Tekçınar Mevkii sular altında kaldı. İçinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, suda mahsur kaldı. Bölge sakinleri, otomobildekileri kurtardı. İZSU ekipleri, yolu yaptığı çalışmayla bu sabah açtı. Balabanlı Mahalle Muhtarı Şakir Karataş, şöyle dedi:



"13 yıldır, aynı sorunla mücadele etmekteyim. Kışın aşırı yağışlardan dolayı yolumuz sık sık trafiğe kapalı. Yetkililere su kanallarının temizlenmesi için dilekçeyle ve telefonla başvurdum. Geldiklerinde temizliği yarım bırakıp, başka işleri olduğunu söyleyerek gidiyorlar. Sonra bir daha gelip bu kanalları temizlemiyorlar. Yolu bilmeyen şoförler için burası ölümcül tehlike arz etmekte. İşte gördüğünüz gibi, bir otomobil sular altında. İçinde bir kadın ve bir erkek vardı. Benim köylülerim kurtardı. Köylüler olmasaydı, belki de can kaybı olacaktı. Onun için yetkililerin bu kanalları ve bu yolu dikkate alıp temizlemesini istiyorum." Su altında kalan yolun kenarında bulunan ve fidan satışı yapan bir işletmenin personeli olan Adalet Erdoğan, "Yağmur olduğu zaman, gece yatamıyoruz. Zarar görüyoruz. Sesimizi duyan yetkililer, duruma müdahale etsin. Geçtiğimiz günlerde geldiler. Muhtarımızın da söylediği gibi, çalışmalarını yarım bırakıp gittiler. Yani şimdi biz gece burada kalacağız. Bekleyeceğiz, her an su basabilir. Her an mallarımız sular altında kalabilir" dedi. - Ödemişizmir