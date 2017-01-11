Ödemeler Dengesi (2)

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), 2016'nın kasım ayında 444 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), 2015'in aynı ayına göre 250 milyon dolar artarak 444 milyon dolar tutarında gerçekleşti.
Portföy yatırımları 2 milyar 693 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 504 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 814 milyon dolar net satım yaptıkları görüldü.
Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar 513 milyon dolar net geri ödemede bulunurken, diğer sektörler 500 milyon dolar tutarında net borçlanma gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar kaleminde 1 milyar 4 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 784 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içi bankalardaki mevduatları ise 1 milyar 224 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 125 milyon dolar ve 669 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervler 788 milyon dolar azaldı.
Aylık ve yıllık cari işlemler dengesi
Merkez Bankası geçici verilerine göre, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin kasım ayı ile ocak-kasım dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle:
| (Milyon ABD Dolar)
|2015
|2016
|2015
|2016
|(Milyon ABD Dolar)
|Kasım
|Kasım
|Ocak-Kasım
|Ocak-Kasım
|I -
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-2.236
|-2.268
|-27.211
|-28.584
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C)
|-2.445
|-2.362
|-28.309
|-29.884
|Mal ve Hizmet Dengesi(A+B)
|-1.793
|-1.886
|-19.517
|-21.806
|A.
|DIŞ TİCARET DENGESİ
|-3.087
|-2.888
|-43.067
|-36.674
|Toplam Mal İhracatı
|12.362
|13.397
|139.660
|136.628
|Toplam Mal İthalatı
|15.449
|16.285
|182.727
|173.302
|1.
|Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı)
|-2.968
|-3.035
|-47.393
|-39.772
|1.1.
|İhracat
|12.247
|12.764
|132.227
|128.641
|1.2.
|İthalat
|15.215
|15.799
|179.620
|168.413
|2.
|Net Transit Ticaret Geliri
|12
|6
|79
|88
|3.
|Parasal Olmayan Altın
|-131
|141
|4.247
|3.010
|B.
|HİZMETLER DENGESİ
|1.294
|1.002
|23.550
|14.868
|1.
|İşlem Gören Mallar
|4
|4
|59
|-8
|2.
|Tamir ve Bakım Hizmetleri
|-24
|-11
|-281
|-305
|3.
|Taşımacılık
|396
|348
|5.672
|4.667
|4.
|Seyahat
|1.051
|955
|20.558
|13.344
|5.
|İnşaat Hizmetleri
|25
|25
|306
|396
|6.
|Sigorta Hizmetleri
|-23
|-11
|-244
|-226
|7.
|Finansal Hizmetler
|-91
|-81
|-973
|-797
|8.
|Diğer Ticari Hizmetler
|-82
|-142
|-1.343
|-1.571
|9.
|Resmi Hizmetler
|-58
|-112
|-954
|-962
|10.
|Diğer Hizmetler
|96
|27
|750
|330
|C.
|BİRİNCİL GELİR DENGESİ
|-652
|-476
|-8.792
|-8.078
|1.
|Ücret Ödemeleri
|-42
|-69
|-364
|-630
|2.
|Yatırım Geliri
|-610
|-407
|-8.428
|-7.448
|2.1.
|Doğrudan Yatırım
|-199
|-72
|-3.011
|-2.343
|2.2.
|Portföy Yatırımları
|-120
|-109
|-2.405
|-1.995
|2.3.
|Diğer Yatırımlar
|-291
|-226
|-3.012
|-3.110
|D.
|İKİNCİL GELİR DENGESİ
|209
|94
|1.098
|1.300
|II -
|SERMAYE HESABI
|0
|0
|-6
|23
|III -
|FİNANS HESABI
|-1.902
|457
|-15.562
|-18.930
|1.
|Doğrudan Yatırımlar
|-194
|-444
|-10.558
|-6.065
|1.1.
|Net Varlık Edinimi
|590
|239
|4.688
|2.700
|1.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|784
|683
|15.246
|8.765
|2.
|Portföy Yatırımları
|3.074
|2.693
|14.739
|-8.291
|2.1.
|Net Varlık Edinimi
|1.394
|401
|7.001
|16
|3.
|Diğer Yatırımlar
|-4.570
|-1.004
|-14.559
|-12.353
|3.1.
|Efektif ve Mevduatlar
|-2.329
|-306
|1.507
|-1.917
|3.1.1.
|Net Varlık Edinimi
|-1.908
|825
|14.301
|2.758
|3.1.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|421
|1.131
|12.794
|4.675
|3.2.
|Krediler
|-1.358
|-681
|-14.550
|-8.228
|3.2.1.
|Net Varlık Edinimi
|59
|105
|525
|92
|3.2.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|1.417
|786
|15.075
|8.320
|3.3.
|Ticari Krediler
|-886
|-17
|-1.257
|-2.212
|3.3.1.
|Net Varlık Edinimi
|-681
|326
|-439
|-46
|3.3.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|205
|343
|818
|2.166
|3.4.
|Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler
|3
|0
|-259
|4
|3.4.1.
|Net Varlık Edinimi
|5
|5
|6
|110
|3.4.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|2
|5
|265
|106
|3.5.
|Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.)
|0
|0
|0
|0
|4.
|Rezerv Varlıklar
|-212
|-788
|-5.184
|7.779
|IV -
|NET HATA NOKSAN
|334
|2.725
|11.655
|9.631