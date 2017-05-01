Ode Yalıtım Eskişehir Fabrikasında Üretime Başladı

Fabrikanın ilk fazının tamamlanmasıyla faaliyete alınan 30 bin metrekarelik kapalı alanda su yalıtımının ana malzemesi olan bitümlü membran üretimine başlandı. ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Eskişehir fabrikasının yaratacağı kapasite artışı ile 30 milyon metrekareye çıkacak bitümlü membran üretim kapasiteleri ile su yalıtımında liderliğe oynadıklarını söyledi.

Yalıtım sektörünün önde gelen şirketlerinden ODE Yalıtım, yatırımına 2015 yılında başladığı ve tamamlandığında 100 milyon TL'ye mal olacak Eskişehir fabrikasında su yalıtımının ana malzemesi olan bitümlü membran üretimine başladı. ODE Yalıtım, Eskişehir'deki dev üretim üssünü tamamladığında Çorlu fabrikası ile birlikte toplam 100 bin metrekarelik kapalı alana ulaşarak, Türkiye yalıtım sektörünün en büyük kapalı alana sahip üreticisi konumuna yükselecek.

"Membran üretim kapasitemiz ile en büyük üretici olduk"

Eskişehir fabrikasının yatırım sürecine Türkiye'de yaşanan tüm gelişmelere rağmen ara vermediklerini belirten ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Biz bu ülkeye inanıyor ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu nedenle de yatırımımıza hiç ara vermedik ve planladığımız gibi 2017 yılının ilk çeyreğinde Eskişehir fabrikamızda üretime başladık. Tesisin devreye alınan ilk fazında yıllık 18 milyon metrekare membran üretimi planlıyoruz. Çorlu fabrikamızla birlikte yıllık toplamda 30 milyon metrekare membran üretim hacmine ulaşmış olacağız. Bu da bizi su yalıtımında liderliğe taşıyor. Fabrikamızı 2030 yılı ihtiyaçlarına göre tasarlayarak Türkiye'nin en modern üretim tesisine imza attık. Tesisimiz tam kapasite faaliyete geçtiğinde kauçuk köpüğü üretiminde ulaşacağımız yıllık 20 bin ton kapasite ile teknik yalıtım sektöründe de Çin ve Almanya arasındaki coğrafyanın en büyük üreticisi olacağız. Böylelikle yalıtım sektöründe Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız" dedi.

