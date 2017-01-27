Ode Hedef Büyüttü

ODE Yalıtım, Eskişehir'de kurduğu fabrikasında yıllık 18 milyon metrekare membran üreteceğini açıkladı. Su yalıtımının ana malzemesi olan membran üretiminde Eskişehir fabrikasının devreye girmesi ile birlikte sektörün lideri olacaklarını belirten ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Su yalıtımı olmayan binalar 10 yılda taşıma kapasitesinin yüzde 66'sını kaybediyor. Deprem bölgesindeki bir ülke olarak su yalıtımı konusunda daha fazla bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'de binaların yüzde 90'ı halen su yalıtımına sahip değil" dedi.



Yalıtım sektörünün önemli markalarından ODE, Eskişehir'de yatırımına devam ettiği ve bu yılın ilk çeyreğinde üretime başlayacak olan fabrikasında yıllık 18 milyon metrekare membran üreteceğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Çorlu fabrikasındaki üretimle birlikte yıllık 30 milyon metrekare membran üretimi gerçekleştirecek olan ODE, bu üretim kapasitesiyle su yalıtımında Türkiye'nin şirketi olacağını bildirdi.



Türkiye'de mevcut yapıların yüzde 85'inde su yalıtımı bulunmadığını anlatan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Su yalıtımı olmayan binalar 10 yılda taşıma kapasitesinin yüzde 66'sını kaybediyor. 1999 Marmara Depremi'nde bunu yaşadık. Depremde hasar gören binaların yüzde 64'ünde temel sorunun korozyon olduğu tespit edilmişti. Deprem bölgesindeki bir ülke olarak su yalıtımı konusunda daha fazla bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Tüm bu verilerden yola çıkarak membran üretimine ağırlık verme kararı aldık. Bu nedenle de Eskişehir'de yaptığımız tesis yatırımının ilk fazını membran olarak planladık" diye konuştu.



Yeni membran hattının devreye girmesiyle birlikte ürün çeşitliliğini artıracaklarını kaydeden Turan, ODE'nin daha önce üretmediği ve Türkiye'de daha önce üretilmeyen bazı ürünleri üretmeye başlayacaklarını, ikinci fazda ise shingle üretimini planladıklarını da sözlerine ekledi.



Türkiye'nin yüzölçümü olarak yüzde 92'sinin nüfus yoğunluğu olarak da yüzde 95'inin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Turan sözlerini şöyle tamamladı: "Binalarda su yalıtımı yapılarak korozyonun engellenmesi Türkiye için hayati bir öneme sahip. Kullanılan malzemenin kalitesi de büyük önem taşıyor. Biz Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği (BİTÜDER) üyesiyiz. BİTÜDER olarak, Toplu Konut İdaresi projelerine seminerler veriyoruz. Hatta bu projelerden numuneler alıp, ürünler etiket değerleri ile uyumlu mu, standarda uygun mu diye test edip sonucu müteahhitlerle de paylaşıyoruz. Bu anlamda bilinçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca önümüzdeki dönemde yine su yalıtımı konusunda seminerler ve usta eğitimleri düzenlemeye devam edeceğiz". - İSTANBUL