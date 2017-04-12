Odatv Davasında Tüm Sanıklara Beraat
Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişinin yargılandığı ODATV davasında tüm sanıklar beraat etti.
Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişinin yargılandığı ODATV davasında tüm sanıklar beraat etti.
Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Soner Yalçın ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanıklı Odatv davası 6 yıl sonra karara bağlandı. İstanbul 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Odatv imtiyaz sahibi Soner Yalçın, Prof. Dr. Yalçın Küçük, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, gazeteci Ahmet Şık, Odatv Genel Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu, Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Ankara temsilcisi Ahmet Mümtaz İdil, gazeteciler Nedim Şener, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk, Muhammet Sait Çakır ve İklim Ayfer Kaleli hakkındaki kararını saat 13.30'da açıkladı.
Mahkeme heyeti, toplanan delilleri, sanık ve avukatlarının savunmaları, bilirkişi heyeti raporları, tanık beyanları ve sanıklara isnat edilen suçlamaların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle, tüm sanıkların ayrı ayrı beraatlerine hükmetti. Sanıkların karar kesinleştikten sonra tazminat davası açma haklarının bulunduğu hatırlatıldı.
DİJİTAL DELİLLERİ OLUŞTURANLAR VE KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Sanıklar hakkında açılan kamu davasında suçlamaya konu dijital delilleri oluşturan, sanıkların bilgisayarlarına gönderen kişiler ve bu kişilerle bu dosyanın soruşturma ve kovuşturma aşamasında fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden kamu görevlileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıkların ikamet ve iş adreslerinde ele geçirilen bazı delillerin saklanmasına, bazı delillerin ise adli emanetten çıkarılarak sanıklara iadesine hükmetti.
Kararın ardından, Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine yönelik soruşturmadan tutuklu gazeteci Ahmet Şık, "Bu karar Cumhuriyet iddianamesini yazan savcılara ders olsun" diye bağırdı. Salondaki seyirciler de Şık'a destek vererek, "Ahmet çıkacak yine yazacak" diye slogan attı.
(Başak Akbulut / İHA)