Odatv Davasında 6 Yıl Sonra Tüm Sanıklara Beraat

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, Odatv davası kapsamında yargılanan gazeteciler Yalçın Küçük, Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanığın beraatine karar verdi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına başka suçtan tutuklu olan Ahmet Şık cezaevinden getirildi.

ŞIK: BU ADLİYE ADALETİN MEZARI HALİNE GELDİ

Karardan önce son sözü sorulan Şık, "Söyleyecek çok sözüm var. Ama aklımdan geçenleri söylersem yeni bir dava konusu olacak. Bu adliye adaletin mezarı haline geldi. Bu mezarın kazıcıları da maalesef hakim ve savcılar" dedi.

SONER YALÇIN: BU KUMPASI KURAN FETÖ'DEN ŞİKAYETÇİYİM

Gazeteci Soner Yalçın ise son sözünde, "Beraatimi istiyorum ve bize bu kumpası kuran FETÖ'den şikayetçiyim" dedi.

KÜÇÜK: TUTUKLANMAMIZ DA BIRAKILMAMIZ DA HUKUKİ DEĞİL

Yalçın Küçük ise son sözlerinde şunları söyledi:

"Ben bu salonda 1 numara olmakla yargılanıyorum. Beni Ergenekon'da tutuklayıp bu davada tahliye ettiler. PKK'yı yönetmekle, Ergenekon'u yönetmekle, Odatv'yi yönetmekle suçladılar. Ben buradan beraat edersem, 2 davadan beraat edeceğim. Biri Odatv diğeri Ergenekon. Benim için tüm mahkemeler tek mahkemeydi. Biri tutarsa diğeri bırakıyordu. Benim de arkadaşlarımın da tutuklanmasında da bırakılmasında da hukuk yoktur. Anayasa Mahkemesi'ni sulh ceza mahkemesi gibi kullandılar. Siyasi dengeler nedeniyle bizi bıraktılar. Çok sıkıştılar. Obama'nın elinde bir imkan vardı. Fethullah Gülen vardı. Fethullah'ın elinde de AYM vardı. Onlar önce vekil arkadaşlarımızı sonra bizi (Ergenekon davasını kastediyor) bıraktılar. Girmemiz ne kadar hukuksuzsa çıkışımız da öyledir."



KÜÇÜK'TEN ŞIK'A: İÇERİDE BANA İHTİYACIN VAR MI?

Yalçın Küçük "Takdir sizindir" dedikten sonra Ahmet Şık'a dönerek "Nasılsın, iyi misin? Bana ihtiyacın var mı içerde?" diye sordu. Küçük'ün sorusu salonda gülüşmelere neden olurken, Ahmet Şık da "Yok hocam" diye yanıt verdi.

BARIŞ TERKOĞLU: BU DAVADA HAKİM YA DA SAVCI OLMAKTANSA SANIK OLMAYI TERCİH EDİYORUM

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu da son sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

"6 yıl önce bu davada sanık olmak ülkenin lanetlisi olmak yazıları kitapları yasaklanmak demekti. 6 yıl sonra yozlaşmış iktidarlardan devlet içindeki çetelerden bağlantısız olmak anlamına geliyor. Bu davada hakim ya da savcı olmaktansa sanık olmayı tercih ediyorum, mutluyum. Biz yazgımızı kendimiz yazdık. Hakimler de yazgılarını kararlarıyla yazar. Önce salona sonra memlekete kararınız hayırlı olsun."