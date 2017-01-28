18 Yaşındaki Genç, Odasında Kendini Asarak İntihar Etti

Kilis'te 18 yaşındaki Nedim Külekçioğlu, evinde tavana bağladığı iple yaşamına son verdi.
AİLESİ EKİPLERE HABER VERDİ
Olay, sabah saatlerinde Hindioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, Nedim Külekçioğlu'nu sabah saatlerinde odasında tavana asılı şekilde bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri Külekçioğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Ölümüyle yakınlarını yasa boğan gencin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.