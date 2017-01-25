Odamda Sincaplar Var - Tiyatro Yeni Çizgi

Tiyatro Yeni Çizgi'nin yeni oyunu "Odamda Sincaplar Var" çocuklar ile buluşmaya hazırlanıyor...



Palyaço Boncuk, her şeyden korkan özgüveni zayıf bir çocuktur. Bir gün ailesi ile birlikte Sincap ve Palyaçonun komik gösterisini izler ve başarılı bir palyaço olmaya karar verir. Bu arada başta izlediği oyundaki Sincap Vori hayali arkadaş olarak hayatına girmiş, korkularının/kaygılarının daha da artmasına neden olmuştur. Sosyal kaygıları nedeniyle okuldaki gösterilerde başarısız olur. Her çocuk gibi, terkedilmekten, karanlıktan yalnız kalmaktan korkar. Bu sırada Anne ve babasının ve diğer arkadaşlarının yani herkesin korkuları/kaygıları olabileceğini de keşfeder. Annesi hastalandığında birçok korkusuyla yüzleşmek zorunda kalır ve Annesini doktora tek başına götürür. Sonuçta birçok korkusu ile yüzleşmiş ve nasıl başa çıkacağını da öğrenmiştir. "Cesaret korkmamak değil, bir şeyi korktuğumuz halde yapmaktır"



Yazan-Yöneten: Serhat Kurtay