Odada Dört Mevsim

Okan Yahşi'nin yönettiği "Odada Dört Mevsim" tiyatro oyunu, 26 Ocak'ta BKM sahnesinde.

Odada Dört Mevsim

Okan Yahşi'nin yönettiği "Odada Dört Mevsim" tiyatro oyunu,  26 Ocak'ta BKM sahnesinde...

"Bir odanın içine dört mevsimi sığdırabilir misiniz? Bu, bir yetişkin için çok kolay görünmese de bir çocuk için hiç de zor değil aslında. Odasında nasıl vakit geçireceğini bilmeden sıkılan bir çocuğun yardımına koşan bilge sinek Bay Cızbız'la tanışacak; Vivaldi'nin eşsiz müziğinden yararlanarak küçücük odanın içinde yarattığı dünyaya tanık olacaksınız. Danslarla ve görsel efektlerle zenginleşen oyunda çocuklar hem hayal güçlerinin sınırsızlığını, hem de müziğin nasıl bir anlatım gücüne sahip olduğunu keşfedecek. Bay Cızbız'ın ellerini birbirine sürtmesiyle yaşanan büyülü yolculuğa siz de katılmak ister misiniz?"

Yazan: Neşe Türkeş

Yöneten: Okan Yahşi

Müzik: Antonio Vivaldi

Aranje: Özer Atik

Dekor: Cem Yılmazer

Kostüm: Esengül Şaşı

Koreografi: Serkan Bozkurt

Animasyon: Fırat Gündoğdu

Yönetmen Yardımcısı: Fulden Obiz

Rol Dağılımı:

Anne: Fulden Obiz

Bay Cızbız: Sinan Çelik

Bora: Metehan Özcan

Duru: Neslihan Can

Dansçılar:

Ceren Can Koyun

Dilek Oktav

Ece Korucuoğlu

Fethi Arda Ergül

Sena Acar

Uğur Can Arıkan

Yiğitcan Dağılgan

Doğukan Kaynak

Yapımcı:

Kelebek Yapım

Kaynak: Etkinlik.io

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