Okan Yahşi'nin yönettiği "Odada Dört Mevsim" tiyatro oyunu, 26 Ocak'ta BKM sahnesinde...



"Bir odanın içine dört mevsimi sığdırabilir misiniz? Bu, bir yetişkin için çok kolay görünmese de bir çocuk için hiç de zor değil aslında. Odasında nasıl vakit geçireceğini bilmeden sıkılan bir çocuğun yardımına koşan bilge sinek Bay Cızbız'la tanışacak; Vivaldi'nin eşsiz müziğinden yararlanarak küçücük odanın içinde yarattığı dünyaya tanık olacaksınız. Danslarla ve görsel efektlerle zenginleşen oyunda çocuklar hem hayal güçlerinin sınırsızlığını, hem de müziğin nasıl bir anlatım gücüne sahip olduğunu keşfedecek. Bay Cızbız'ın ellerini birbirine sürtmesiyle yaşanan büyülü yolculuğa siz de katılmak ister misiniz?"



Yazan: Neşe Türkeş



Yöneten: Okan Yahşi



Müzik: Antonio Vivaldi



Aranje: Özer Atik



Dekor: Cem Yılmazer



Kostüm: Esengül Şaşı



Koreografi: Serkan Bozkurt



Animasyon: Fırat Gündoğdu



Yönetmen Yardımcısı: Fulden Obiz



Rol Dağılımı:



Anne: Fulden Obiz



Bay Cızbız: Sinan Çelik



Bora: Metehan Özcan



Duru: Neslihan Can



Dansçılar:



Ceren Can Koyun



Dilek Oktav



Ece Korucuoğlu



Fethi Arda Ergül



Sena Acar



Uğur Can Arıkan



Yiğitcan Dağılgan



Doğukan Kaynak



Yapımcı:



Kelebek Yapım