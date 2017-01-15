Okan Yahşi'nin yönettiği "Odada Dört Mevsim" tiyatro oyunu, ocak ayında UNIQ Hall sahnesinde...
"Bir odanın içine dört mevsimi sığdırabilir misiniz? Bu, bir yetişkin için çok kolay görünmese de bir çocuk için hiç de zor değil aslında. Odasında nasıl vakit geçireceğini bilmeden sıkılan bir çocuğun yardımına koşan bilge sinek Bay Cızbız'la tanışacak; Vivaldi'nin eşsiz müziğinden yararlanarak küçücük odanın içinde yarattığı dünyaya tanık olacaksınız. Danslarla ve görsel efektlerle zenginleşen oyunda çocuklar hem hayal güçlerinin sınırsızlığını, hem de müziğin nasıl bir anlatım gücüne sahip olduğunu keşfedecek. Bay Cızbız'ın ellerini birbirine sürtmesiyle yaşanan büyülü yolculuğa siz de katılmak ister misiniz?"
Yazan: Neşe Türkeş
Yöneten: Okan Yahşi
Müzik: Antonio Vivaldi
Aranje: Özer Atik
Dekor: Cem Yılmazer
Kostüm: Esengül Şaşı
Koreografi: Serkan Bozkurt
Animasyon: Fırat Gündoğdu
Yönetmen Yardımcısı: Fulden Obiz
Rol Dağılımı:
Anne: Fulden Obiz
Bay Cızbız: Sinan Çelik
Bora: Metehan Özcan
Duru: Neslihan Can
Dansçılar:
Ceren Can Koyun
Dilek Oktav
Ece Korucuoğlu
Fethi Arda Ergül
Sena Acar
Uğur Can Arıkan
Yiğitcan Dağılgan
Doğukan Kaynak
Yapımcı:
Kelebek Yapım
Odada Dört Mevsim
Okan Yahşi'nin yönettiği "Odada Dört Mevsim" tiyatro oyunu, ocak ayında UNIQ Hall sahnesinde.
Okan Yahşi'nin yönettiği "Odada Dört Mevsim" tiyatro oyunu, ocak ayında UNIQ Hall sahnesinde...