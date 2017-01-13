Oda ve Borsaların Yöneticileri Gelibolu'da

Çanakkale'deki oda ve borsaların ortak yönetim kurulu toplantısı Gelibolu'da yapıldı.Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı bir önceki toplantı tutanağının okunması ile başladı. Ankara'da yapılan, Trakya-Marmara Oda Borsa toplantısı değerlendirildi. Toplantıda, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları hakkında bilgi verilmesinin ardından, 2018 yılının "Troia Yılı" ilan edilmesi için yapılacak çalışmalar görüşüldü. Teröre karşı mücadelede ortak strateji belirlenmesi konusunda bilgi alış verişinin yapıldığı toplantıya, Gelibolu Ticaret Oda Başkanı İbrahim Özen, Çanakkale Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Baş ve Ahmet Şahin, Biga Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Faik Emek, Gelibolu Ticaret Oda Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak, Biga Ticaret Borsası Genel Sekreteri Halil Erol, Biga Ticaret Borsası Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Sütçü ile oda ve borsa yönetim kurulu üyeleri, meclis başkanları ve genel sekreterleri katıldı.