Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB ve İŞKUR'un Türkiye ekonomisinin büyümesini daha da güçlendirecek yeni bir atılım hamlesi başlattıklarını belirterek, "Artık oda ve borsalar, 81 il ve 160 ilçede, İŞKUR faaliyetleri hakkında da işverenleri bilgilendirecek ve tanıtacak. Oda ve borsalarımızda İŞKUR'un iş ve meslek danışmanları görev yapacak." dedi.



Hisarcıklıoğlu, istihdam seferberliği kapsamında İŞKUR ile TOBB arasında "Oda ve Borsalarda İŞKUR Hizmet Noktası Kurulması Protokolü"nün TOBB İkiz Kuleler'deki imza törenine katıldı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR ile "Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği" başlattıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, bu seferberliğin Türkiye'de kamu ile özel sektör arasında gerçekleşen en büyük ortak çalışma girişimi olduğunu söyledi.



Bakanlık, TOBB ve İŞKUR olarak Türkiye ekonomisinin istihdam dostu büyümesini daha da güçlendirecek yeni bir atılım hamlesi başlattıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Artık oda ve borsalar, 81 il ve 160 ilçede, İŞKUR faaliyetleri hakkında da işverenleri bilgilendirecek ve tanıtacak. Oda ve borsalarımız İŞKUR hizmet noktaları haline gelecek. Oda ve borsalarımızda İŞKUR'un iş ve meslek danışmanları görev yapacak. Böylece hizmeti işverenin ve işsizin ayağına götürmüş olacağız. Ankara'dan ve merkezden çare arama dönemi kapanacak, yerelden çözümler hız kazanacak. İşte bugün bu hayırlı işin protokolünü imzalayacağız." ifadelerini kullandı.



İstihdam çağrısı



İş dünyasına ve TOBB üyelerine çağrıda bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"(Türkiye'nin geleceğine sen de bir istihdam sağla) diyorum. Bunu da imkanın ölçüsünde sağla. İŞKUR işe alacağın kişinin maaşını ödüyor, sigortasını yapıyor, sana hiçbir maliyeti yok. Gel, işsiz bir kardeşime istihdam sağla, ekmeğini paylaş onunla. Program sonunda bu kişiyi istihdam etmeye devam edersen, SGK işveren payını İŞKUR ödüyor yine. Yani İŞKUR, senin istihdam üzerindeki yükünü azaltıyor. Bakın, babanın oğluna yapmayacağını, İŞKUR, özel sektörümüze yapıyor. Bize de bundan yararlanmak düşer."



Öte yandan, FETÖ'nün darbe girişiminin sonrasında terör örgütlerinin Türkiye'ye saldırmaya devam ettiklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, terör örgütlerini kullanarak saldıran odakların şimdi Türkiye'yi ekonomik kriz tuzağına düşürmeye çalıştıklarını anlattı.



Konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imzalandı.