Oda Tv Davası'nda 6 Yıl Sonra Oy Birliğiyle Beraat

GAZETECİLER Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın ile Yalçın Küçük ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın aralarında bulunduğu 13 sanıklı Oda TV davası, 6 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme heyeti oy birliğiyle, tüm sanıkların beraatine karar verdi. Gazeteci Ahmet Şık karar açıklandıktan sonra jandarmalar tarafından salondan çıkarılırken "Cumhuriyet iddianamesini yazanlara bu dava ders olsun. O hakimler ve savcılar da buraya gelecekler" diye bağırdı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti verilen aranın ardından saat 13.30'ta kararını açıkladı. Mahkeme heyeti oy birliğiyle verdiği kararında, sanıkların savunmaları, bilirkişi raporları, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak isnat edilen suçların sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi. Heyet, sanıklara hükmün kesinleşmesinin ardından tazminat davası açma haklarının bulunduğu hatırlatmasını da yaptı.



"KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU"



Heyet ayrıca sanıklar hakkında açılan davada suçlamaya mesnet teşkil eden dijital delilleri oluşturan, sanıkların bilgisayarlarına gönderen kişiler ve bu kişilerle bu dosyanın soruşturma ve kovuşturma aşamasında fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti. Sanıklara ait cep telefonlarının istemeleri halinde iadesine, emanette bulundurulan bir kısım delillerin ise saklanmasına hükmedildi.



AHMET ŞIK: BU DAVA DERS OLSUN...



Gazeteci Ahmet Şık karar açıklandıktan sonra jandarmalar tarafından salondan çıkarılırken "Cumhuriyet iddianamesini yazanlara bu dava ders olsun. O hakimler ve savcılar da buraya gelecekler. Hepsi aynı çöplüğe gidecekler. Biz çocuklarımızın düşlerini gerçek kılacak bir hayat sunacağız" diye bağırdı. Şık'ın sözleri üzerine salondaki izleyiciler de "Ahmet çıkacak, yine yazacak" diyerek alkışladılar. - İstanbul