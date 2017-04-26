Oda Müziği Konserleri
...Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
...
Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : İzmir Elhamra Sahnesi
Mekan Adresi : No: 37- 39, Milli Kütüphane Caddesi
Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Oda Müziği Konserleri
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io