Oda Müziği Konserleri

...Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.

Oda Müziği Konserleri

...

Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : İzmir Elhamra Sahnesi

Mekan Adresi : No: 37- 39, Milli Kütüphane Caddesi

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Oda Müziği Konserleri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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