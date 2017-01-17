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Oda Müziği Konseri
17 Ocak 2017 Salı 18:04
Devlet Konservatuvarı tarafından Salon 2003 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Devlet Konservatuvarı tarafından Salon 2003 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Kaynak:
Etkinlik.io
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