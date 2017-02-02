Ocak Ayında En Fazla Kabağın Fiyatı Arttı

İstanbul'da geçen ay perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 100,35 "kabak" oldu.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Ocak 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.



Geçen ay İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 119'unun perakende fiyatı artarken, 37 ürünün fiyatı düştü ve 86 ürünün fiyatı değişmedi.



Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kabak ocak ayı itibarıyla yüzde 100,35 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış olan diğer ürünler yüzde 89,25 ile salatalık, yüzde 66,80 ile domates ve yüzde 63,45 ile sivri biber olarak sıralandı.



Bayan etek yüzde 23 ucuzladı



Söz konusu dönemde bayan etek, yüzde 23,20 gerileme ile fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 22,32 ile bayan elbise, yüzde 21,04 ile bayan kazak ve yüzde 17,86 ile bayan bluzu şeklinde sıralandı.



Ocakta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:





Ürün Grubu Aylık Değişim (Yüzde) MEVSİMSEL TARIM ÜRÜNLERİ Yeşil Soğan 63,05 Karnabahar 41,95 Kıvırcık Salata 36,06 Pırasa 24,61 Mandalina 19,09 MEVSİMSEL DIŞI TARIM ÜRÜNLERİ Kabak 100,35 Salatalık 89,25 Domates 66,80 Sivri Biber 63,45 İŞLENMİŞ TARIM-SINAİ ve DİĞER ÜRÜNLER Boğaz Köprü Geçiş Ücreti 47,37 İŞLENMİŞ TARIM-SINAİ ve DİĞER ÜRÜNLER Etek-Bayan -23,20 Elbise-Bayan -22,32 Kazak -Bayan -21,04 Bluz-Bayan -17,86 Gömlek-Erkek -17,74 Ayakkabı-Bayan -16,91 Tayyör-Bayan -16,44 Çanta-Bayan -15,90 Gömlek-Genç -14,32 Manto-Bayan -13,10