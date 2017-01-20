Ocak Ayında Arabasının Kaloriferi Bozulunca...

Kışın ortasında aracının kaloriferi bozulan adam, çareyi bunda buldu.


Kışın ortasında aracının kaloriferi bozulan adam, çareyi bunda buldu.


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