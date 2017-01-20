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Ocak Ayında Arabasının Kaloriferi Bozulunca...
Ocak Ayında Arabasının Kaloriferi Bozulunc...
Babasından Özür Dileyip Canlı Yayında Bunu...
Ocak Ayında Arabasının Kaloriferi Bozulunca...
20 Ocak 2017 Cuma 17:01
Kışın ortasında aracının kaloriferi bozulan adam, çareyi bunda buldu.
Kışın ortasında aracının kaloriferi bozulan adam, çareyi bunda buldu.
Kaynak:
Milliyet.com.tr
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