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Ocak Ayı İhracat Rakamı Açıklandı
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Ocak Ayı İhracat Rakamı Açıklandı

İhracat ocak ayında yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon dolar oldu.

Ocak Ayı İhracat Rakamı Açıklandı

İhracat ocak ayında yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon dolar oldu.

Kaynak: Dunya.com

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İhracat
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