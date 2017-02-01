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Ocak Ayı İhracat Rakamı Açıklandı
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Ocak Ayı İhracat Rakamı Açıklandı
1 Şubat 2017 Çarşamba 12:12
İhracat ocak ayında yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon dolar oldu.
İhracat
ocak ayında yüzde 15 artışla 10 milyar 528 milyon dolar oldu.
Kaynak:
Dunya.com
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