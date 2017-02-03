Ocak Ayı Enflasyon Rakamları

Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklıkların, yılın ilk çeyreğinde enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceğini bildirdi.



Baylan, ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Ocak 2017'de tüketici fiyatlarının yüzde 2,46 arttığı ve yıllık enflasyon oranının yüzde 9,22 düzeyine yükseldiğini belirtti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını yüzde 8 düzeyinde sabit bırakarak değişikliğe gitmediğini hatırlatan Baylan, "Toplam talepte yaşanan daralmanın enflasyona düşüş yönünde katkı vermesine rağmen, artan döviz kuru hareketlerine bağlı olarak TCMB, borç verme faiz oranını yükseltmiştir. Öte yandan, döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklıkların 2017 yılının ilk çeyreğinde enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceği anlaşılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



Baylan, TCMB'nin, 2017 yılına ait ilk enflasyon raporunda, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, yıl sonunda yüzde 6,6-9,4 aralığında gerçekleşebileceği tahmininde bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Ekim Enflasyon Raporunda yüzde 6,5 olarak verilen 2017 yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini yüzde 8'e yükseltilirken, 2018 yıl sonu tüketici enflasyonu tahminini de yüzde 5'ten yüzde 6'ya güncellenmiştir. Tahminlerin yukarı yönlü güncellenmesinde döviz kuru artışları, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışlar ve vergi ayarlamalarının etkili olduğu görülmektedir. Enerji ve emtia fiyatlarındaki toparlanma yılın son çeyreğinde ithalat hacminde artışı beraberinde getirmiştir. Turizm gelirlerindeki azalmanın cari açık üzerindeki olumsuz etkisi sürmektedir. Önümüzdeki dönemde, TL'de yaşanan değer kaybının ithalatı sınırlayıcı etkide bulunması karşısında enerji fiyatlarının cari açık üzerindeki olumlu etkisinin azalacağı beklenmektedir."



Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri, iç talebin daralması ve enflasyondaki artış eğilimi gibi bir dizi gelişmenin, Türkiye ekonomisi için risk birikimini artırdığını ifade eden Baylan, "Daralan bir konjonktürde, kamunun büyümeye katkı vermesi ve özel sektörün desteklenmesi için gerekli mali alanın varlığı son derece önemlidir. Kamu maliyesi kaynaklı sorunların giderilmesi için gerekli vergi gibi olası tedbirler talebi daha da daraltarak, düşük olan büyüme performansını daha olumsuz etkileyebilir." görüşünü savundu.