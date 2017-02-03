Ocak Ayı Enflasyon Rakamları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Türkiye'nin enflasyonda yeniden çift hane dönemine sürüklendiğini ileri sürdü.



Böke, yazılı açıklamasında, ekonomide son bir haftada açıklanan verilerin ve yaşanan gelişmelerin, ekonomik gidişatın vahametini ortaya koymaya devam ettiğini savundu.



TÜİK'in bu sabah açıkladığı ocak ayı enflasyon rakamının, son bir yılın yüksek enflasyonu olarak kayıtlara girdiğini belirten Böke, ocak ayı enflasyonun, yıllık bazda yüzde 9,22'ye çıktığını hatırlattı.



"Türkiye artık enflasyonda çift hane dönemine yeniden sürüklenmektedir." değerlendirmesini yapan Böke, şunları kaydetti:



"Bir yandan iktidarın yarattığı belirsizlik ve güvensizlik nedeniyle Türk lirasında yaşanan değer kaybı, diğer yandan da enflasyonda yaşanan sürekli artış nedeniyle, artık 80 milyon olarak hepimiz daha fakiriz. Geldiğimiz noktada, yabancı yatırımcıdan turiste, yerli üreticiden tüketiciye kimse ekonomiye güvenmiyor. Kapasite artırılamıyor, katma değeri yüksek üretim yapılamıyor, turizmde gelir kaybı büyüyor, hayat pahalılaşmaya devam ediyor. 2014'ten beri yaşadığımız 'fiili başkanlık', yarattığı işsizlikle, enflasyonla ve istikrarsızlıkla vatandaşa büyük bir ekonomik yük olmayı sürdürüyor. Türkiye, cebimizi eriten, mutfağımızı yakan, Türk lirasını değersizleştiren, ekonomik adalet ve özgürlüğü yok eden bu anlayışa mahkum mu? Elbette ve kesinlikle hayır."