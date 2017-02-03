Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Ocak Ayı Enflasyon Rakamları
Ara
BİST 86.848 %0,00
DOLAR 3,7722 %-0,00
EURO 4,0630 %-0,26
PARİTE 1,0767 %-0,02
ALTIN 146,28 %-0,50
FAİZ 11,18 %0,27
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Ocak Ayı Enflasyon Rakamları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Türkiye'nin enflasyonda yeniden çift hane dönemine sürüklendiğini ileri sürdü.

Ocak Ayı Enflasyon Rakamları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Türkiye'nin enflasyonda yeniden çift hane dönemine sürüklendiğini ileri sürdü.

Böke, yazılı açıklamasında, ekonomide son bir haftada açıklanan verilerin ve yaşanan gelişmelerin, ekonomik gidişatın vahametini ortaya koymaya devam ettiğini savundu.

TÜİK'in bu sabah açıkladığı ocak ayı enflasyon rakamının, son bir yılın yüksek enflasyonu olarak kayıtlara girdiğini belirten Böke, ocak ayı enflasyonun, yıllık bazda yüzde 9,22'ye çıktığını hatırlattı.

"Türkiye artık enflasyonda çift hane dönemine yeniden sürüklenmektedir." değerlendirmesini yapan Böke, şunları kaydetti:

"Bir yandan iktidarın yarattığı belirsizlik ve güvensizlik nedeniyle Türk lirasında yaşanan değer kaybı, diğer yandan da enflasyonda yaşanan sürekli artış nedeniyle, artık 80 milyon olarak hepimiz daha fakiriz. Geldiğimiz noktada, yabancı yatırımcıdan turiste, yerli üreticiden tüketiciye kimse ekonomiye güvenmiyor. Kapasite artırılamıyor, katma değeri yüksek üretim yapılamıyor, turizmde gelir kaybı büyüyor, hayat pahalılaşmaya devam ediyor. 2014'ten beri yaşadığımız 'fiili başkanlık', yarattığı işsizlikle, enflasyonla ve istikrarsızlıkla vatandaşa büyük bir ekonomik yük olmayı sürdürüyor. Türkiye, cebimizi eriten, mutfağımızı yakan, Türk lirasını değersizleştiren, ekonomik adalet ve özgürlüğü yok eden bu anlayışa mahkum mu? Elbette ve kesinlikle hayır."

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti, Başkanlık Sistemi, Selin Sayek Böke, Türk Lirası, Başkanlık, Enflasyon, İşsizlik, Türkiye, İktidar