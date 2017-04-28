Oburcuk
Oburcuk oyunu minik izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Oburcuk oyunu minik izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite artık ilkokul çağına kadar inmiştir. Çocuklar, ebeveyn ve öğretmen duyarsızlığının sonucu olarak bilinçsiz beslenmeye yönelmenin sonucunda ilerleyen yaşlarda çok daha ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilmektedir.
Oburcuk, bu konu ile mücadele noktasında, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan, çocuklara sağlıklı beslenmenin insan hayatına kattığı değerleri anlatan müzikli ve özel dekorlu bir oyun.
Yazar: Betül Odabaşı Törk
Yönetmen: Sabri Özmener
Dekor&Kostüm: Aden Sanat
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Tiysav
Mekan Adresi : Eski Büyükdere Caddesi, Behçet Sokak, No: 4 / 4
Başlangıç Saati : 29.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00
Kategori : Oburcuk
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır