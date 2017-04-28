Oburcuk

Oburcuk oyunu minik izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Oburcuk

Oburcuk oyunu minik izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite artık ilkokul çağına kadar inmiştir. Çocuklar, ebeveyn ve öğretmen duyarsızlığının sonucu olarak bilinçsiz beslenmeye yönelmenin sonucunda ilerleyen yaşlarda çok daha ciddi sağlık problemleri ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Oburcuk, bu konu ile mücadele noktasında, sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine vurgu yapan, çocuklara sağlıklı beslenmenin insan hayatına kattığı değerleri anlatan müzikli ve özel dekorlu bir oyun.

Yazar: Betül Odabaşı Törk

Yönetmen: Sabri Özmener

Dekor&Kostüm: Aden Sanat

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Tiysav

Mekan Adresi : Eski Büyükdere Caddesi, Behçet Sokak, No: 4 / 4

Başlangıç Saati : 29.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Oburcuk

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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