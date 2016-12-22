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Obss Devops Days

Obss Devops Days

Uzmanların, DevOps süreçlerini ele alacağı, uygulamaları anlatacağı etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.Etkinliğimiz 13: 00 'da başlayacak olup, 16: 00 'da sonlanacaktır.

Obss Devops Days

Uzmanların, DevOps süreçlerini ele alacağı, uygulamaları anlatacağı etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Etkinliğimiz 13: 00 'da başlayacak olup, 16: 00 'da sonlanacaktır. 

OBSS "The Rising Power of DevOps Mindset" Emre Yazıcı

Gittigidiyor "DevOps Kültürünün GittiGidiyor'a Kazandırdığı Çeviklik" Volkan Tüfekçi

Hürriyet "Hürriyet'te Mobil Dönüşüm" Ali Ufuk Yucel

Anadolu Sigorta "Bir DevOps Serüveni" Oğuz Nursaç

Yer : Kozyatağı Workinton

Tarih : 23 Aralık Cuma 

Düzenleyen : OBSS

FAQs

What are my transportation/parking options for getting to and from the event?

Workinton has a parking option for the guests.

(Workinton'un otopark'ından yararlanabilirsiniz. )

How can I contact the organizer with any questions?

You may contact Nurettin Onur YAKIT

gsm : 05397920504

Kaynak: Etkinlik.io

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