Obss Devops Days

Uzmanların, DevOps süreçlerini ele alacağı, uygulamaları anlatacağı etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.



Etkinliğimiz 13: 00 'da başlayacak olup, 16: 00 'da sonlanacaktır.



OBSS "The Rising Power of DevOps Mindset" Emre Yazıcı



Gittigidiyor "DevOps Kültürünün GittiGidiyor'a Kazandırdığı Çeviklik" Volkan Tüfekçi



Hürriyet "Hürriyet'te Mobil Dönüşüm" Ali Ufuk Yucel



Anadolu Sigorta "Bir DevOps Serüveni" Oğuz Nursaç



Yer : Kozyatağı Workinton



Tarih : 23 Aralık Cuma



Düzenleyen : OBSS



FAQs



What are my transportation/parking options for getting to and from the event?



Workinton has a parking option for the guests.



(Workinton'un otopark'ından yararlanabilirsiniz. )



How can I contact the organizer with any questions?



You may contact Nurettin Onur YAKIT



gsm : 05397920504