Uzmanların, DevOps süreçlerini ele alacağı, uygulamaları anlatacağı etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.
Etkinliğimiz 13: 00 'da başlayacak olup, 16: 00 'da sonlanacaktır.
OBSS "The Rising Power of DevOps Mindset" Emre Yazıcı
Gittigidiyor "DevOps Kültürünün GittiGidiyor'a Kazandırdığı Çeviklik" Volkan Tüfekçi
Hürriyet "Hürriyet'te Mobil Dönüşüm" Ali Ufuk Yucel
Anadolu Sigorta "Bir DevOps Serüveni" Oğuz Nursaç
Yer : Kozyatağı Workinton
Tarih : 23 Aralık Cuma
Düzenleyen : OBSS
FAQs
What are my transportation/parking options for getting to and from the event?
Workinton has a parking option for the guests.
(Workinton'un otopark'ından yararlanabilirsiniz. )
How can I contact the organizer with any questions?
You may contact Nurettin Onur YAKIT
gsm : 05397920504
Obss Devops Days
Uzmanların, DevOps süreçlerini ele alacağı, uygulamaları anlatacağı etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.Etkinliğimiz 13: 00 'da başlayacak olup, 16: 00 'da sonlanacaktır.
Uzmanların, DevOps süreçlerini ele alacağı, uygulamaları anlatacağı etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.