Obruk Barajı'nda Ceset Bulundu

Çorum'un İskilip ilçesindeki Obruk Barajı'nda erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Karlık köyü yakınlarında balık avlamak için Obruk Barajı'na giden balıkçıların ağlarına ceset takıldı. Balıkçılar olayı jandarmaya bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ağlara takılan cesedi barajdan çıkarttı. Yapılan araştırmada barajda bulunan erkek cesedinin 16 Şubat 2017 tarihinde kaybolan ve Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıp şahıs olarak aranan H.B.'ye (56) ait olduğu tespit edildi. Ceset, cumhuriyet savcısının talimatı ile kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ÇORUM