Obradovic: "Sadece Basketbol Oynamamız Gerekiyor"

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, karşılaşma sonrasında oldukça sinirliydi. Maçı kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Obradovic, buna karşın oyuncularının sadece basketbola odaklanması gerektiğini ifade etti.



Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, saha içinde yaşanan olaylardan dolayı oldukça sinirliydi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Anadolu Efes'i mücadelesinden dolayı tebrik eden Obradovic, şunları söyledi:



"Anadolu Efes'le bu sezonki 3. maçımız oldu. Oldukça güzel bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Maç boyunca üstün olan taraf bizdik. Ancak Anadolu Efes de mücadeleden hiç kopmadı. Oyunun son bölümüne kadar çekişme devam etti. Basketbolcular sahaya basketbol oynamak için çıkmalı. Başka bir şey yapmak için çıkmamalı. Bu sorunu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Bugün sahada olanlar, basketbol dışında şeylerdi."



Datome: "Bu güzel maç insanların yüzünü biraz olsun güldürmüştür"



Obradovic'in ardından basın toplantısına giren Datome, Anadolu Efes'in güçlü bir rakip olduğunu ifade ederek, "İstanbul'da yaşanan kötü olayların ardından umarım bu güzel maç insanların yüzünü biraz olsun güldürmüştür. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyum. İstanbul çok güzel bir şehir. Yaşanan olaylar insanları korkutmak için yapılıyor. Ben bu ülkenin ne kadar güzel olduğunu herkese anlatıyorum. Çok büyük bir kültür var, çok güzel insanlar var. Arkadaşlarımı davet ediyorum. Biraz korkuyorlar ancak korkmamaları gerekiyor. Ben korkmadan dışarı çıkmaya devam edeceğim. Çünkü eğer korkarsam, terör amacına ulaşmış olur" dedi. - İSTANBUL