Obradovic, Euroleague Danışma Kurulu Üyeliğine Seçildi

EUROLEAGUE Yönetim Kurulu tarafından 11 Nisan Salı günü gerçekleştirilen toplantıda yeni oluşturulan danışma kurulu üyeleri belirlendi. Kazandığı kupalar ve elde ettiği başarılarla Avrupa basketbolunun efsanesi olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic de danışma kurulu üyeliğine seçildi.



Basketbolun ve kurallarının geliştirilmesi, seyirci deneyimlerinin arttırılması gibi konularda değişiklikler için Euroleague Yönetimine destek verecek kurulda Zeljko Obradovic'in yanı sıra eski basketbolcu Pablo Prigioni, Antrenör Aito Garcia Reneses, hakem Luigi Lamonica, Zalgırıs Başkanı Paulius Motiejunas ve Başkan Yardımıcısı Paul Gils yer aldı.



Ayrıca toplantıda Euroleague'in gelişimine ilişkin istatistikler de paylaşılırken, 2017-2018 Sezonunun 12-13 Ekim'de başlayacağı açıklandı. - İstanbul