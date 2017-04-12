Obradovic, Avrupa Ligi Danışma Kurulu Üyeliğine Seçildi
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi Yönetim Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi Yönetim Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.
Kaynak: Dunya.com
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