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Obradovic, Avrupa Ligi Danışma Kurulu Üyeliğine Seçildi
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Obradovic, Avrupa Ligi Danışma Kurulu Üyeliğine Seçildi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi Yönetim Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

Obradovic, Avrupa Ligi Danışma Kurulu Üyeliğine Seçildi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi Yönetim Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

Kaynak: Dunya.com

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