Obradovic, Avrupa Ligi Danışma Kurulu Üyeliğine Seçildi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi Yönetim Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi Yönetim Kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda yeni oluşturulan danışma kurulu üyelerinin belirlendiği bildirildi.



Kazandığı kupalar ve elde ettiği başarılarla Avrupa basketbolunun efsaneleri arasında yer alan Obradovic'in danışma kurulu üyeliğine seçildiği aktarıldı.



Basketbolun ve kurallarının geliştirilmesi, seyirci deneyimlerinin arttırılması gibi konularda değişiklikler için Avrupa Ligi yönetimine destek verecek kurulda, Obradovic'in yanı sıra eski basketbolcu Pablo Prigioni, antrenör Aito Garcia Reneses, hakem Luigi Lamonica, Litvanya'nın Zalgiris Kulübü Başkanı Paulius Motiejunas ve başkan yardımcısı Paul Gils'in yer aldığı kaydedildi.



THY Avrupa Ligi'nin gelişimine ilişkin istatistiklerin de paylaşıldığı toplantıda 2017-2018 sezonunun 12-13 Ekim'de başlayacağının açıklandığı belirtildi.