Gazeteci Fatih Söylemezoğlu, Obradovic'in 3 Genç Basketbolcuyu Dövdüğünü İddia Etti

Spor Toto Basketbol Ligi ve THY Euroleague'de Fenerbahçe ile elde ettiği başarılar sonucu taraftarların sevgilisi olan koç Zeljko Obradovic için şok bir iddia ortaya atıldı.

Obradovic basketbolcuları dövdü mü?

AMK Gazetesi'nde Fatih Söylemezoğlu imzasıyla yayınlanan haberde Obradovic'in 3 genç basketbolcusunu dövdüğü öne sürüldü.

Niçin dövüyor, biliyor musunuz? Koç şöhretli oyuncularına kızıyor ama onları dövmeye yüreği yetmiyor ve hırsını oynamayan gençleri hastanelik ederek alıyor. Evet, hastanelik ediyor! Kulağına darbe alan genç bir oyuncu rahatsızlanarak doktora gidiyor ve rapor alıyor.

2- Çocuklar, büyük kulüp oyuncusu fırsatını yakalamışken bunu kaybetmek istemiyor ve sessiz kalıyor olabilir.

Kendi çocuğunuz ödevini yapmadığı için öğretmeni tarafından kulağı çekilirse tepkiniz ne olur? "Elleriniz dert görmesin hocam" mı dersiniz ? Yoksa yıldırım ekipler amiri gibi okula intikal edip insan hakları, çocuk hakları çığlıkları mı atarsınız?

<span alan="" binlerce="" birisini="" midemi="" olan="" olarak="" rnek="" span="" color:"="" ve="" yle="" zirvede="">Bu ülkenin aynı 'Cumartesi Anneleri' gibi, şiddet gören hatta öldürülen kadınları gibi, cinsel taciz ve tecavüze uğrayan kadın ve çocukları gibi, Avrupa'nın en iyi ikinci liginde dayak yiyen basketbolcuları var artık!..