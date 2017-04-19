Obm'de Silvikültür Eğitim Tatbikat Dizisi Başladı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünde önceden tamamlanan hizmet içi eğitim seminerlerinin sonrasında silvikültür konularında arazide uygulamalı hizmet içi eğitim tatbikatları başladı.



Zonguldak ve Ereğli Orman İşletmelerini kapsayan tatbikat Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Yalnızçam Şefliğinde Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü vekili Zekai Kocakulak, İşletme Müdürleri Hüseyin Albayrak ve Temel Natir yanında müdür yardımcıları işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve ayrıca bu yıl istihdam edilen Serbest Orman Mühendislerinin de katılımı ile gerçekleştirildi.



Silvikültür Eğitim Tatbikatlarının başlamasına ilişkin olarak Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, "Ormancılık da silvikültür ve planlama işleri olmazsa olmazlardır. Ormanlarımızı gezdikçe de bakım açısından çok işimiz olduğunu görüyoruz. Bu durumda da silvikültür konularına önem vermemiz gerektiğini anlıyoruz. Amacımız bakım açısından çok işimiz olan alanlarımızda yapacağımız silvikültürel müdahaleleri burada yaptığımız tatbikatlarla belirlemek ve bilgilerimizi pekiştirmektir. Özellikle de mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımıza yol gösterici olacaktır. Tatbikatlarımız Bartın ve Karabük İllerinde de devam edecektir" dedi.



Yapılan tatbikat da daha sonra katılımcılara sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, meşcere bakımı, budama ve tabi tensil konularındaki silvikültürel müdahale şekillerinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı bir şekilde anlatıldı. - ZONGULDAK