Tiyatro oyunları, dans geceleri, oyunculuk ve kişisel gelişim atölyeleri ile açıldığı günden bu yana dikkatleri üzerine çeken KATS Sahne'de ocak ayı itibari ile konserler de başlıyor!



Objektif, ülkemizde yirmi yıldır yaptığı müzikten ödün vermeyerek bu günlere ulaşmış sayılı rock gruplarımızdandır. Türkçe sözlü rock yapan ve rock felsefesi gereği olan protest tavrını da hiç bozmayan Objektif şarkı sözleriyle Türkiye'nin gerçek anlamda tek çevreci rock grubu.



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