Obeziteyle Mücadele İçin Muhtarlara Bisiklet Dağıtıldı

Obeziteye dikkat çekmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle Manavgat'taki mahalle muhtarlarına törenle bisiklet dağıtıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, son yıllarda dünyada artan sorunlardan birisinin de obezite olduğunu söyledi.



Obezitenin çağrısı spor



Obezite probleminin çözülmesinde en önemli adımın spor olduğunu belirten Büküş, "İş hayatının getirdiği yoğunluk ve stresten dolayı insanlar spordan uzaklaşıyor. Bu konuya dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak için Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu iş birliğiyle mahallerimizin temsilcisi konumunda olan muhtarlarımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in talimatıyla bisiklet dağıtımı yapılmaktadır." dedi.



Muhtarlar bisiklet sürecek



Bu projeyle toplumun obeziteyle mücadele konusunda bilgi düzeyini arttırmak istediklerin ifade eden Büküş, "Vatandaşlarımızın her sıkıntısını çözmek için çabalayan muhtarlarımızın güzel havalarda ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmalarını tavsiye ve rica ediyoruz. Bu sayede sürekli göz önünde olan muhtarlarımız obezite problemini çözümü noktasında güzel bir örnek olacaktır. Ayrıca bu konu temiz bir çevre ve temiz bir gelecek için insanlarımızın kısa mesafelerde ulaşım aracı olarak bisiklet kullanmasına ön ayak olacak ve teşvik edecektir." diye konuştu.



Konuşmanın ardından ardından muhtarlara bisikletler törenle dağıtıldı.