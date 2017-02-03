Obezite Kırmızı Alarm Veriyor

Dünyada obez insan sayısı yıllar geçtikçe artmaya devam ediyor. Öyle ki, bugün bir kişinin obez olma ihtimali 1975 ile kıyaslandığından üç kat daha fazla. Mevcut artışın bu şekilde devam etmesi halinde 2025 yılında her 5 kişiden 1'inin obez olması bekleniyor.

Türkiye'nin sağlıkla ilgili medya karnesinde, hareketsizlik, şişmanlık ve sigaranın en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı belirlendi. Medyaya yansıyan diğer önemli başlıklar arasında ise obezitenin görülme sıklığı ve dünyanın obezite haritası yer aldı. Türkiye'de kadınların erkeklerden daha obez olduğu medyaya yansıyan haberler arasında yer alırken, OECD sağlık istatistiklerine göre Türkiye'de 15 yaş ve üzerinin yüzde 19.9'unun obez olduğu belirtildi.