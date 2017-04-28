Obez Olduğu İçin Zayıflama Kampına Alınan Maymun Görenleri Şaşırtıyor

Tayland'da obez bir maymun, cinslerinin normal kilosundan iki kat daha fazla ağırlıkta olunca şişmanlama kampına gönderilse de yeme alışkanlığından vazgeçebilmiş gibi gözükmüyor.



Yaklaşık 15 kilogram ağırlıkta olan macaque türündeki maymuna ayrıca "Uncle Fatty" ismi takılmış. Obez maymun, karpuz, milkshake, tatlı mısır, noodle ve farklı şekerlemelerle besleniyor. Bangkok'da bulunmadan önce diğer maymunlara göre çok büyük bir göbeğe sahip olduğu görülen "Uncle Fatty" zayıflama kampında da alışkanlıklarından vazgeçmiş gibi durmuyor.



Maymunların bakımının gerçekleştiği zayıflama kampındaki organizatör yaptığı açıklamada "Uncle Fatty, insanların ona verdiği her şeyi yediği için bu hale gelmiş gibi gözüküyor" dedi.