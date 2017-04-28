Obez ambulansı 2012 yılından beri 300 yakın hastaya hizmet verdi

350 kiloya kadar olan hastaları taşıyabilen 'obez ambulansı' şimdiye kadar 300'e yakın hastaya hizmet etti



KÜTAHYA - Kütahya'da 2012 yılından beri hizmet veren ve 350 kiloya kadar olan hastaları taşıyabilen 'obez ambulansı' yüzlerce kişiye hizmet etti.

Maliyeti diğer ambulanslara göre daha fazla olan obez ambulansından şimdiye kadar 300'e yakın hasta faydalandı. Diğerlerine göre farklı özelliklerde olan obez ambulansı ile ilgili bilgi veren 112 Acil Servis Başhekimi Dr. Faruk Bolat, bu aracı diğer ambulanslardan ayıran en önemli özelliğinin ise sedyesi olduğunu söyledi. 150 kilo ile 350 kilo arasında olan hastalara hizmet verdiğini dile getiren Bolat, ambulansın Kütahya'da 1 tane olduğunu ve gerektiğinde yoğun bakım ambulansı olarak da kullandıklarını, iç hacminin ise diğerler ambulanslara göre daha fazla olduğunu belirtti.

Acil Tıp Teknisyeni Meryem Büyükkeskin ise obez ambulansı ile çıktıkları bir vakada sağladığı kolaylıktan bahsetti. Büyükkesin, obez bir vatandaşa müdahale için gittiklerini ve 8 kişilik bir ekip ile hastayı aşağıya indirdikten sonra işlerinin diğer kalan kısmını ise 350 kiloya kadar taşıyabilen sedyenin aldığını, üzerindeki tuşlarla sedyeyi aşağı-yukarı rahatlıkla hareket ettirdiklerini, böylelikle işlerinin kolaylaşmış olduğunu söyledi.