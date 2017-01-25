Obbi Oulare Kiralık Geliyor!

Beşiktaş yönetimi, santrfor adayları için dört koldan girişimlerini sürdürüyor. Gelecek sezon için Mario Gomez'le prensip anlaşmasına varan, Demba Ba'yı da sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a davet eden siyah-beyazlılar; forvet takviyesi için girişimlerini hızlandırdı.

İLK TEKLİF YAPILDI



Kulüpten aldığı yetkiyle İngiltere'ye giden Ali Naibi, burada Obbi Oulare'nin bonservisini elinde bulunduran Watford kulübü futbol şube sorumlusu Richard Line ile bir araya geldi. İngilizlere 200 bin sterlin kiralama bedeli ve Oulare'nin 6 aylık maaşının tamamını vergisiyle ödemeyi teklif ettiği ve yanıt beklediği ifade edildi.

SAKATLIĞI NEDENİYLE 23 GÜN FORMA GİYEMEDİ



Zulte Waragem formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan Obbi Oulare, rakip filelere sadece 1 gol gönderebildi. 21 yaşında ve 1.94 boyundaki Belçikalı oyuncu, bu sezon 3 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında geçirdiği ayak yaralanması nedeniyle 23 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Kaynak: Fotomac