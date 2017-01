Obamacare' Tarih Oluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Barack Obama'nın yürürlüğe soktuğu sağlık sigortası tarih oluyor. Ülkede Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de 20 milyondan fazla kişiyi sağlık sigortalı yapan Obama'nın en büyük mirasını kaldırmak için harekete geçti. Tasarı 227 oyla kabul edildi.



Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan:



"Bu, Obamacare'i Kongre'nin iptal etmesi için ihtiyaç duyduğu yasal yolları kullanmasını sağlayacak. Bu, yasa altında ezilen Amerikalıları kurtarmaya dönük atılmış kritik ilk adım. Hedefimiz gerçekten hasta odaklı bir sistem. Bu da daha fazla seçeneğin bulunması, daha ucuz olması ve masrafların daha iyi karşılanması demek."



Kaliforniya milletvekili Maxine Waters:



"Cumhuriyetçiler "evet, onların size daha iyi bir şey vereceğini" söyleyecek. Ama bunu zaten 8 yıldır söylüyorlar. 8 yıldır Obamacare'i eleştirip duruyorlar. Peki neden ona bir çözüm bulmadılar. Neden ellerinde ne planları ne de başka bir şeyleri var? Obamacare'e saldırmaya başladıklarında ellerinde önerecekleri hiçbir şey yoktu. Bugün de yok."



Hem Senato, hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin "Obamacare"i kısa sürede feshetmesi bekleniyor. 20 Ocak'ta görevi devralacak Donald Trump, ilk icraatının Obamacare'e son vermek olacağını açıklamıştı.



