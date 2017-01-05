Obamacare Savaşları Başladı





Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Barack Obama, sağlık reformunun korunması için kongredeki Demokratlara mücadele edin çağrısında bulundu.



Obama, yeni yönetimin sağlık reformunu (Obamacare) iptal etme planlarına karşı strateji belirlemek için Demokrat üyelerle görüş alış verişinde bulundu:



"Cumhuriyetçilerin sağlık reformunu iptal etmeleri Amerika'yı dedikleri gibi yeniden mükemmel yapmayacak tam aksine Amerika'yı hasta kılacak. Daha hesaplı sigorta kaosa yol açar. Cumhuriyetçiler iki ateş arasında kalmış durumdalar. Obamacare sağlık reformunun yerine neyi koyacaklarını bilmiyorlar."



Obama'nın Demokratlar ile görüştüğü sırada, seçilmiş Başkan Yardımcısı Mike Pence ise Cumhuriyetler ile buluştu. Pence'in temaslarında, Obamacare'in nasıl iptal edileceğinin masaya yatırıldığı belirtildi. Mike Pence 'Trump yönetiminin ilk işinin sağlık reformunu iptal etmek olacağını' dile getirdi.



"Sağlık sigortası gibi bir başarısızlık konusunda Amerikan halkıyla önümüzdeki gün ve haftalarda artık doğrudan konuşuyor olacağız. Sağlık sigortasını da kapsayacak daha iyi bir gelecek inşa etmeye çalışacağız. Amerikan halkına sağlık sistemi konusunda daha fazla seçenek sunan bir gelecek."



Obama ve Pence'in kongredeki Obamacare görüşmeleri sürerken, Donald Trump da konuyu Twitter hesabından gündeme getirerek Cumhuriyetçilerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.



ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2017'de kongrede yapılacak törenle başkanlık yemini ederek, görevine resmen başlayacak



Auteur: euronews-tr



Tags: Cumhuriyetçiler Demokratlar Obamacare Donald Trump Sağlık Barack Obama başladı savaşları Amerika siyaseti Gepost: 04 januari 2017