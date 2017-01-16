Obamacare'i Iptal Çalışmaları Hollywood'da Protesto Edildi - Los

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slogan atan protestocular

Hemşire ve doktorların kalabalığa hitabı HOLLYWOOD- ABD Başkanı Barack Obama'nın ismiyle anılan "Obamacare" sağlık reformunun iptalinin önünü açacak tasarının Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi Hollywood'da protesto edildi.

Aralarında sağlık personeli, doktor ve hemşirelerin de bulunduğu yüzlerce kişi Chinese Theatre önünde toplanarak Obamacare'in iptaline yönelik çalışmaları protesto etti.

ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump'ın, 20 Ocak'ta Barack Obama'dan görevi devralmasının ardından Obamacare'i iptal etmesi bekleniyor.