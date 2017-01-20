- Obama için teşekkür notu yazan insanlardan detaylar
Teşküür için bir araya gelenlerle röportajlar WASHİNGTON - Bir grup ABD vatandaşı, bugün görevini Trump'a devredecek olan Obama'ya, görev süresi boyunca yaptığı hizmetler sebebiyle teşekkür etmek için bir araya geldiler.
Obama'ya Teşekkür İçin Bir Araya Geldiler
Bir grup ABD vatandaşı, bugün görevini Trump'a devredecek olan Obama'ya, görev süresi boyunca yaptığı hizmetler sebebiyle teşekkür etmek için bir araya geldiler.
- Obama için teşekkür notu yazan insanlardan detaylar
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