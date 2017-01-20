Obama'ya Teşekkür İçin Bir Araya Geldiler

- Obama için teşekkür notu yazan insanlardan detaylar

Teşküür için bir araya gelenlerle röportajlar WASHİNGTON - Bir grup ABD vatandaşı, bugün görevini Trump'a devredecek olan Obama'ya, görev süresi boyunca yaptığı hizmetler sebebiyle teşekkür etmek için bir araya geldiler.